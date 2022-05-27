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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:19

В подконтрольной РФ части Запорожской области планируют наладить ж/д сообщение с Россией

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Железнодорожное предприятие сформировано на подконтрольной РФ части Запорожской области, прорабатываются логистические цепочки через Донбасс, сообщил "Интерфаксу" заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Андрей Трофимов.

"Создана "Мелитопольская железная дорога". Есть понимание о партнерстве с "Российскими железными дорогами". И будет выстраиваться логистическая цепочка именно на ЛНР и ДНР", - сказал Трофимов.

По его словам, уже есть железнодорожный путь на Крымский полуостров. "По большому счету, транспортное плечо достаточно короткое в Крым у нас сейчас имеется. Надо только решить вопрос с обеспечением безопасности этих перевозок", - отметил представитель ВГА.

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Одной из основных проблем начала железнодорожных перевозок он назвал отсутствие подвижного состава и локомотивов, потому что после начала спецоперации Украина переместила их на подконтрольную Киеву территорию.

В первую очередь, власти Запорожской области заинтересованы в грузовых перевозках. Как уточнил Трофимов, речь идет о поставках стройматериалов для восстановления Донбасса, местных сельскохозяйственных и промышленных товаров. В частности, накануне возобновил работу после простоя Мелитопольский завод автотракторных запчастей.

"Уже есть заказы в Казахстан, Беларусь, РФ. Чтобы сократить это транспортное плечо и не отправлять через Крым, мы прорабатываем вопрос, чтобы это можно было осуществлять через Донецк и Луганск и далее на территорию РФ", - пояснил собеседник агентства.

Как конкретно может быть организовано сообщение с Донбассом, в Запорожской области пока не комментируют из соображений безопасности.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.

Мелитополь - второй по численности населения город в Запорожье. По открытым данным за 2020 год, в нем проживали около 160 тысяч человек. Минобороны РФ сообщило о контроле над городом 26 февраля.

Хроника 24 февраля – 27 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Запорожская область Россия Донбасс
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