Бизнес в подконтрольной РФ части Запорожской области освободили от уплаты налогов Киеву

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Предприниматели подконтрольной РФ части Запорожской области освобождаются от уплаты налогов в бюджет Украины, сообщил "Интерфаксу" в пятницу заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Андрей Трофимов.

"Имеется в виду нулевая ставка налогов на уплату в Украину. Мы ориентируем всех жителей, что пока не выстроена наша внутренняя система налогообложения, обязательных каких-то сборов и платежей, на территории Запорожской области все субъекты предпринимательской и хозяйственной деятельности не уплачивают налоги на территорию Украины", - сказал Трофимов.

По его словам, сейчас в регионе формируется своя система налогообложения, по завершении этого процесса предпринимателей уведомят о необходимости отчислений уже в бюджет области.

Самый крупный город на подконтрольной РФ части Запорожской области - Мелитополь. Как сообщалось, местные заводы, выпускающие в основном запчасти для автомобилей, были остановлены после начала спецоперации. Владельцы некоторых из них покинули регион. Власти рассматривают возможность введения там временного управления. Некоторые предприятия возвращаются к работе, среди них - Мелитопольский завод автотракторных запчастей.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале специальной военной операции на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.