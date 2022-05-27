В Еврокомиссии не уверены в достижении ЕС консенсуса по нефтяному эмбарго против РФ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Спрогнозировать судьбу плана ЕС по введению эмбарго на российскую нефть пока трудно, заявил замглавы Еврокомисси Франс Тиммерманс.

"Только одна страна сейчас выступает против эмбарго. Это Венгрия. На данный момент я не могу сказать, чем все закончится. Надеюсь, что удастся найти консенсус", - приводит в пятницу его слова итальянская пресса.

Тиммерманс призвал Европу усиленно заниматься развитием альтернативных источников энергии, а также - стараться расходовать энергоресурсы максимально эффективно, снижать объемы их потребления.

При обсуждении санкций у каждой страны ЕС есть право вето. Поэтому без поддержки Будапешта невозможно принять единые европейские ограничительные меры против российской нефти.

В начале следующей недели состоится саммит лидеров стран ЕС. По мнению наблюдателей, не исключено, что нефтяное эмбарго против РФ станет одной из тем встречи. При этом, как сообщалось, премьер Венгрии Виктор Орбан ранее на этой неделе призвал не вносить данный вопрос в повестку саммита.