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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

В Совбезе Белоруссии рассказали о действиях украинских диверсантов в республике

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы при выполнении задач заходят на территорию Белоруссии.

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"Идет инженерное оборудование участков украинской государственной границы вдоль наших южных рубежей. Минирование, осуществление завалов, действие диверсионно-разведывательных групп, в том числе с заходом на белорусскую территорию", - заявил Госсекретарь Совбеза Белоруссии, чьи слова приводит телекомпания Минобороны Белоруссии "ВоенТВ" в воскресенье.

Вольфович выразил обеспокоенность в связи с наращиванием украинских сил около границ Белоруссии. "Сегодня группировка вооруженных сил (Украины - ИФ) на ровенском направлении украинского направления составляет около 10,5 тыс. человек, на черниговском - 4,5 тыс., на киевском - более 5 тыс.", - сказал Вольфович.

На этом фоне в Белоруссии проводится второй этап проверки сил реагирования, дополнительные силы привлечены к охране госграницы.

Белоруссия Александр Вольфович Украина
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