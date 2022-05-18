В Белоруссии возбудили дело о финансировании конфликта на Украине

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы Белоруссии возбудили уголовное дело против руководителя фонда BYSOL (признан в стране экстремистским), которого обвиняют в финансировании военных действий на Украине. Об этом сообщили в Следственном комитете Белоруссии в среду.

"По данным следствия, в феврале текущего года Андрей Стрижак - один из руководителей экстремистского формирования BYSOL, которое ранее спонсировало протестную и экстремистскую деятельность, переформатировал направление платформы на сбор денежных средств для финансирования и материального обеспечения вооруженного конфликта и военных действий на территории сопредельного государства. Денежные потоки направлялись на Украину при помощи так называемого фонда солидарности и его структурных подразделений", - отметили в СК.

"Через социальные сети А.Стрижак совместно с иными лицами занимался деятельностью, связанной с вербовкой, обучением, иной подготовкой и финансированием граждан Республики Беларусь, которые в дальнейшем направлялись для участия в боевых действиях на территории Украины в составе вооруженных формирований и националистических батальонов указанного государства", - говорится в сообщении.

В отношении Стрижака дополнительно возбуждено уголовное дело о финансировании и ином материальном обеспечении участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании, вооруженном конфликте, военных действиях (ч.2 ст.361-3 УК Белоруссии).

В СКР Белоруссии сообщают, что Стрижак находится в международном розыске и скрывается за рубежом.