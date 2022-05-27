Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

В ДНР могут казнить воевавших на стороне Украины подданных Британии и Марокко

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Трем подданным Великобритании и Марокко, которые воевали в Донбассе на стороне украинских сил, может быть назначена высшая мера наказания - смертная казнь, заявили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре Донецкой народной республики.

"Генпрокуратурой ДНР завершено расследование уголовного дела в отношении группы иностранных наемников из Великобритании и Марокко <...> К обвиняемым с учетом военного времени может быть применена высшая мера наказания - смертная казнь", - заявил "Интерфаксу" представитель генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов.

Шон Пинэр и Эндрю Хилл из Великобритании и подданный королевства Марокко Садун Брагим были взяты в плен в ходе боестолкновений в Донбассе весной 2022 года.

Хроника 24 февраля – 27 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Великобритания Украина Марокко Донбасс ДНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ВОЗ призвали быстро принять меры против распространения оспы обезьян

В ВОЗ призвали быстро принять меры против распространения оспы обезьян

ЕС может отсрочить запрет на поставки нефти РФ по "Дружбе" в Венгрию

Президент Молдавии заявила о приверженности властей нейтралитету

Белый дом стал выяснять у бизнеса планы перезапуска ранее остановленной нефтепереработки

Белый дом стал выяснять у бизнеса планы перезапуска ранее остановленной нефтепереработки
Военная операция на Украине

Пушилин заявил, что порт Мариуполя возобновит работу до конца мая

Столтенберг связал скорое вступление Швеции и Финляндии в НАТО с выполнением условий Турции

Столтенберг связал скорое вступление Швеции и Финляндии в НАТО с выполнением условий Турции

Пять сотрудников посольства Хорватии в Москве объявлены персонами нон грата

Пять сотрудников посольства Хорватии в Москве объявлены персонами нон грата

Первый случай заболевания оспой обезьян зафиксирован в Финляндии

Военная операция на Украине

В Донецке заявили о полном контроле военных ДНР и РФ над городом Красный Лиман

В Киргизии временно заблокированы телеканалы ВГТРК