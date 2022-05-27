В ДНР могут казнить воевавших на стороне Украины подданных Британии и Марокко

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Трем подданным Великобритании и Марокко, которые воевали в Донбассе на стороне украинских сил, может быть назначена высшая мера наказания - смертная казнь, заявили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре Донецкой народной республики.

"Генпрокуратурой ДНР завершено расследование уголовного дела в отношении группы иностранных наемников из Великобритании и Марокко <...> К обвиняемым с учетом военного времени может быть применена высшая мера наказания - смертная казнь", - заявил "Интерфаксу" представитель генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов.

Шон Пинэр и Эндрю Хилл из Великобритании и подданный королевства Марокко Садун Брагим были взяты в плен в ходе боестолкновений в Донбассе весной 2022 года.