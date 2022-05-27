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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Что произошло за день: пятница, 27 мая

Новый председатель ЛДПР, "трехдневка" для части сотрудников "КАМАЗа", перенос ЧМ-2023 по хоккею в Латвию и Финляндию

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Генпрокуратуре ДНР заявили, что трем подданным Великобритании и Марокко может грозить смертная казнь. Шон Пинэр и Эндрю Хилл из Великобритании и Садун Брагим из Марокко были взяты в плен весной 2022 года.

- Собор Украинской православной церкви объявил о ее полной независимости и выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу конфликта на Украине.

- Леонид Слуцкий избран председателем ЛДПР. Он был единственным кандидатом. 18 мая Слуцкий был избран руководителем фракции ЛДПР в Госдуме в связи со смертью Владимира Жириновского.

- Роскомнадзор составил протоколы на семь иностранных интернет-компаний, не локализовавших данные россиян. Мировой суд Таганского района Москвы зарегистрировал протоколы в отношении UPS (United Parcel Service), Likeme, Twitch и Apple, а на Google такой протокол был составлен уж повторно. Из сообщения Роскомнадзора следует, что данные о локализации данных не предоставили также Airbnb и Pinterest.

- Набсовет Сбербанка рекомендовал акционерам не платить дивиденды за 2021 год.

- Пять сотрудников посольства Хорватии в Москве объявлены персонами нон грата "в ответ на ранее предпринятые Загребом недружественные шаги по сокращению численного состава российского диппредставительства".

- "КАМАЗ" с 26 мая перевел на "трехдневку" руководителей и часть персонала. Ранее сообщалось, что принятый в марте 2022 года приказ предполагал переход предприятия в режим трехдневной рабочей недели, но он был отменен. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в России увеличилось количество организаций с изменившимся режимом занятости.

- Сборным России и Белоруссии запретили участвовать в ЧМ-2023 по хоккею. Обе команды пропустят второй чемпионат подряд: из-за ситуации на Украине они не смогли сыграть на проходящем чемпионате мира-2022 в Финляндии. Латвия и Финляндия примут ЧМ-2023 по хоккею вместо России.

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