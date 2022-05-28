Два случая оспы обезьян выявлены в Аргентине

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Аргентине выявили два случая заражения оспой обезьян у мужчин, вернувшихся из Испании, таким образом, это первые подтвержденные случаи заболевания в Латинской Америке, сообщает Associated Press.

В Минздраве страны заявили, что обоих мужчин изолировали, они проходят лечение и чувствуют себя хорошо. Эти мужчины не связаны между собой, они в разное время в мае путешествовали в Испанию. Родственников обоих также наблюдают медики, но пока ни у кого из тех, с кем контактировали зараженные, не выявили вирус.

Секвенирование вируса в Аргентине показало, что он имеет высокую степень сходства с оспой обезьян из Западной Африки - как и в случае с другими вирусами, обнаруженными у европейцев в разных странах в последнее время.

Всемирная организация здравоохранения заявила накануне, что в более чем 20 странах, где обычно не бывает вспышек этого заболевания, зарегистрировали случаи заражения оспой обезьян.

Испания стала эпицентром вспышки заражений в Европе, отмечает агентство. Органы здравоохранения этой страны подтвердили накануне, что зарегистрировали 98 подтвержденных случаев. Великобритания сообщила о 106 случаях, в то время как Португалия сообщила в пятницу, что число людей, у кого выявили оспу обезьян, возросло до 74.

Случаи заражения также были зарегистрированы в США, Канаде, Австралии, Германии, Франции и Италии.