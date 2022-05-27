В ВОЗ призвали быстро принять меры против распространения оспы обезьян

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Мировое сообщество должно принять совместные меры для борьбы с распространением среди людей оспы обезьян, заявили в пятницу во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Мы считаем, что если ввести правильные меры сейчас, то, возможно, мы сможем легко сдержать ее распространение", - приводят европейские СМИ слова главы подразделения ВОЗ по пандемическим и эпидемическим болезням Сильвии Бриан.

В частности, по ее словам, странам следует делиться информацией о запасах вакцин против этой инфекции.

"Мы не знаем точное количество доступных доз вакцин в мире, поэтому мы призываем страны сообщить ВОЗ о том, какие у них запасы", - добавила Бриан.

Согласно ВОЗ, случаи заражения людей этой разновидностью оспы выявлены в более чем 20 странах.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны. Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 21 мая напомнил, что до 1980 года вакцинация против оспы была обязательна, поэтому в настоящее время есть "определенный пул иммунного населения". Он также отметил, что в России нет "никаких сложностей с постановкой диагноза" и существуют методы лечения. "Самое главное - вовремя обратиться. Все условия и Минздрав, и Роспотребнадзор обеспечивают для безопасности в РФ", - сказал он.