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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:04

Пентагон заключил контракт на производство ПЗРК взамен поставленных Украине

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Армия США заключила контракт с компанией Raytheon Technologies на сумму $624,6 млн на производство переносных зенитных ракетных комплексов Stinger в целях восполнения арсенала после поставок оружия Украине, следует из данных Пентагона.

По данным Минобороны США, с начала российской спецоперации Украине было отправлено около 1,4 тыс. ПЗРК Stinger. Армия США не закупала новых партий этих систем с 2005 года.

Контракт должен быть выполнен к 30 июня 2026 года.

Помимо ПЗРК Stinger Пентагон направил Украине после начала 24 февраля российской военной операции, помимо прочего, более 5,5 тыс. противотанковых управляемых ракет Javelin.

Конгресс США в мае принял законопроект о выделении помощи Украине на сумму $40 млрд, в рамках которого администрация президента Джо Байдена сможет направить Киеву вооружения и военную технику на сумму $11 млрд. Также предусматривается восполнение американских военных арсеналов на сумму $8,7 млрд.

США Украина Raytheon Technologies
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