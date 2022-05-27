США еще не решили, передавать ли Украине реактивные системы залпового огня

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон пока не принял решения в отношении просьб Украины передать ей реактивные системы залпового огня, заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

"Нам известно о запросах Украины о поставках реактивных систем залпового огня. Я не буду забегать вперед, говоря о решениях, которые еще не приняли", - сказал он на брифинге в пятницу.

Кирби отметил, что США находятся в постоянном контакте с Киевом и по-прежнему готовы помогать ему в военном плане. При этом он добавил, что Вашингтон работает над новым пакетом военной помощи Украине.

Ранее в пятницу телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена на следующей неделе может объявить о новом пакете военной помощи Украине и предоставить Киеву, в том числе реактивные системы залпового огня.

Телеканал напомнил, что высокопоставленные украинские чиновники, включая президента Владимира Зеленского, в последние недели просили США и их союзников предоставить Киеву реактивные системы залпового огня. Однако администрация Байдена в течение нескольких недель сомневалась, стоит ли это делать, из-за опасений, что Украина может использовать системы для обстрелов целей внутри России, отмечали официальные лица.

Также звучали предположения, что Россия может расценить как провокацию возможную отправку Киеву более тяжелого вооружения. Кроме того, возникали вопросы, могут ли США позволить себе отдать так много высококлассного оружия из военных запасов.