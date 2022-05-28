NASA восстановило связь с вертолетом-дроном на Марсе

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Американские диспетчеры полностью восставили связь с вертолетом-дроном Ingenuity на Марсе, которая была нарушена из-за недостатка зарядки батарей аппарата, сообщило NASA.

"Теперь, когда вертолет снова находится в контакте и получает достаточно энергии от своей солнечной панели для зарядки шести литий-ионных батарей, команда с нетерпением ждет его следующего полета", - говорится в сообщении.

По имеющимся данным, марсианский вертолет перешел в режим энергосбережения из-за пыли и холода. Его батареи не могли зарядиться для поддержания радиоконтакта. 5 мая Ingenuity все-таки вышел на связь с американским марсоходом Perseverance.

29 апреля вертолет совершил свой 28-й полет над Красной планетой. Он преодолел дистанцию в 418 метров, летев на высоте 10 метров со скоростью 3,6 м/c. Аппарат провел в атмосфере 152,4 секунды.

По данным NASA, в настоящее время готовится его 29-й полет над Красной планетой.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля 2021 года.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправило для изучения Красной планеты.