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Lockheed Martin разработает ракету для доставки образцов марсианского грунта на Землю

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заключило контракт с американской корпорацией Lockheed Martin для создания ракеты, которая впервые в истории заберет с поверхности Марса образцы грунта и отправит их на Землю, сообщает НАСА.

"НАСА заключило контракт с космическим подразделением Lockheed Martin для строительства Mars Ascent Vehicle (MAV), небольшой, легкой ракеты для осуществления запуска с камнями, осадочными породами и атмосферными частицами на борту с поверхности красной планеты", - говорится в сообщении.

По плану НАСА, ракета будет доставлена на Марс не ранее 2026 года с помощью спускаемого аппарата Sample Retrieval Lander. Войдя в атмосферные слои планеты, он совершит посадку рядом с кратером Езеро, где в 2021 году приземлился американский марсоход Perseverance. Затем аппарат заберёт собранные Perseverance образцы грунта и отправит их на орбиту Марса с помощью ракеты MAV, хранящейся внутри него.

На орбите ракета наберёт необходимую высоту для сближения с автоматической межпланетной станцией (АМС) Европейского космического агентства (ESA) Earth Return Orbiter, после чего выпустит контейнер с собранными образцами, который затем "поймает" зонд. В итоге АМС включит двигатели и покинет орбиту Марса, чтобы затем вернуть контейнер на Землю в начале-середине 2030-х годов.

По данным американского космического управления, стоимость осуществления контракта может потенциально составить $194 млн. Согласно контракту, Lockheed Martin обязана разработать, создать и протестировать интегрированную систему MAV, а также наземное оборудование для успешного запуска аппарата.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля прошлого года.

В сентябре 2021 года были собраны первые образцы марсианского грунта, которые будут храниться в марсоходе до прибытия космических аппаратов, которые будут разработаны для совместных миссий НАСА и ESA по доставке образцов марсианского грунта на Землю.

НАСА Lockheed Martin Марс

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