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Американский марсоход добыл первый образец грунта с "Красной планеты"

Американский марсоход добыл первый образец грунта с "Красной планеты"
Фото: NASA via Getty Images

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Марсоход Perseverance добыл первый образец грунта с Марса в рамках своей миссии, сообщает лаборатория реактивного движения Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

"Данные, полученные 1 сентября с марсохода Perseverance, указывают на то, что специалистам удалось успешно добыть образец грунта на Марсе. Первые изображения, переданные на землю, показывают, что неповреждённый образец находится в резервуаре после извлечения", - говорится в сообщении управления.

Однако в НАСА отмечают, что из-за недостаточного освещения снимки получились нечёткими. Для полной уверенности в успехе миссии понадобятся новые снимки с более качественным светом. Ожидается, что новые фотографии образца будут переданы на Землю в субботу, 4 сентября.

Perseverance оснащён системой сбора и хранения образцов грунта, которая использует технологию ударно-вращательного бурения. С помощью сверла, прикреплённого к роботизированной "руке" длинной 2 метра Perseverance просверливает выбранный образец и извлекает из него материал, который затем попадает в резервуар и хранится внутри ровера.

5 августа марсоход предпринял попытку добыть образец планетарного грунта. Однако попытка завершилась провалом - по мнению специалистов НАСА выбранный для просверливания камень раскрошился под воздействием дрели и превратился в пыль.

Ожидается, что в будущем собранные в ходе миссии ровера на Марсе образцы будут доставлены на Землю в рамках совместных миссий НАСА и Европейского космического агентства.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля этого года.

Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года.

Основная задача марсохода - поиск признаков жизни на Красной планете. Ровер исследует геологию и климат Марса, чтобы определить, возможна ли в будущем колонизация планеты людьми.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который НАСА отправило для изучения Красной планеты.

Perseverance НАСА

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