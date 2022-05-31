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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Российского посла вызвали в МИД Чехии для беседы о недвижимости россиян

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии 31 мая, сообщил сайт чешского внешнеполитического ведомства.

"В связи с сомнениями, которые возникают (у чешской стороны) вокруг использования российской недвижимости на территории Чехии, министр иностранных дел Ян Липавский принял решение вызвать российского посла", - сообщил МИД.

Дипломата примет замминистра Мартин Дворжак и объяснит ему имеющиеся сомнения. Он призовет посла, чтобы "Россия, используя свою недвижимость на территории Чехии, не нарушала двусторонние соглашения и законодательство Чехии".

Чехия МИД Прага Ян Липавский Александр Змеевский Мартин Дворжак
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