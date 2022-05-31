РФ отвергла обвинения Праги в неправомерном использовании своей недвижимости в Чехии

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона не согласна с утверждениями Праги о якобы неправомерном использовании недвижимости РФ на территории Чехии, заявили во вторник в посольстве России в Праге.

"31 мая 2022 года в ходе беседы в МИД Чехии посла России в Чехии Александра Змеевского с заместителем министра иностранных дел Чехии Мартином Дворжаком чешской стороной была затронута тема о якобы неправомерном использовании недвижимости Российской Федерации на территории Чешской Республики. Не можем согласиться с такими утверждениями", - говорится в комментарии российской дипмиссии, опубликованном на ее странице в соцсети.

"Проблематика использования российского недвижимого имущества в Чехии и чешского - в России имеет обоюдный и комплексный характер, на протяжении ряда лет является предметом профессионального диалога в формате профильных двусторонних экспертных консультаций. Проведение их очередного раунда российской стороной было предложено еще в январе текущего года. Реакции Праги на данное предложение до сих пор не последовало", - отметили в российском посольстве.

"Стоило бы воздержаться от политизации и медиализации этой сферы наших взаимоотношений, вернувшись к зарекомендовавшему себя переговорному процессу", - подчеркнули в дипмиссии.