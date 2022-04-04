МИД РФ заявил послу Чехии протест в связи с высылкой российского дипломата

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Посол Чехии в России Витезслав Пивонька был вызван в МИД РФ, ему выражен решительный протест из-за высылки российского дипломата, этот шаг не останется без ответа, сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Послу заявлен решительный протест в связи с очередной антироссийской провокацией чешской стороны - объявлением 29 марта "persona nоn grata" советника-посланника посольства России в Праге. Акцентировано, что этот очередной враждебный шаг, закрепляющий осознанно проводимую властями Чехии линию на разрушение двусторонних отношений, не останется без ответа", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Пивоньке также жестко указано на недопустимость состряпанной чешским МИД и растиражированной через соцсети, в том числе в русскоязычной версии, низкопробной агитки под названием "Обращение к работникам российской дипломатической службы" с призывом отказаться от наших позиций по Украине. До посла доведено, что эту вызывающую выходку МИД Чехии рассматриваем как нарушающую все мыслимые правила и обычаи международного общения и граничащую с вмешательством во внутренние дела нашей страны", - заявили на Смоленской площади.

"Столь рьяно разрушая сегодня все связи с Россией, официальная Прага должна осознавать, что своими действиями она создает долгосрочные негативные последствия для наших отношений", - подчеркнули в МИД РФ.

29 марта МИД Чехии проинформировал посольство России в Праге об объявлении одного из дипломатических сотрудников посольства "персоной нон-грата". Также в ведомстве отметили, что Прага вместе с союзниками "ограничивает присутствие российских спецслужб в ЕС". В тот же день стало известно, что Бельгия высылает 21 дипломата РФ, Нидерланды - 17 российских дипломатов, а Ирландия попросила четырёх "высокопоставленных официальных лиц" РФ покинуть страну.