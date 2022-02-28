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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

Нацбанк Чехии начал отзыв лицензии у чешской "дочки" Сбербанка

Нацбанк Чехии начал отзыв лицензии у чешской "дочки" Сбербанка
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Национальный банк Чехии сообщил, что начал процесс по отзыву лицензии у Sberbank CZ (дочерний банк Сбербанка).

Военная операция на Украине

Sberbank CZ столкнулся со значительным оттоком средств клиентов на фоне геополитических событий. В связи с ухудшением ситуации с ликвидностью у этого банка чешский регулятор наложил запрет на управление его активами и пассивами, в том числе выдачу новых кредитов и прием депозитов.

Так как Sberbank CZ входит в Sberbank Europe AG, подпадающую под регулирование Европейского центрального банка (ЕЦБ), Национальный банк Чехии уведомил Единый совет по разрешению проблем банковского сектора ЕС (Single Resolution Board) о своем решении в отношении чешкой "дочки" Сбербанка.

ЕЦБ 28 февраля сообщил о рисках банкротства Sberbank Europe AG (дочерняя компания Сбербанка России) и ее подразделений в Хорватии и Словении из-за проблем с ликвидностью. Единый совет по разрешению проблем банковского сектора ЕС ввел 24-часовой мораторий на осуществление деятельности Sberbank Europe AG (Австрия), Sberbank d.d. (Хорватия) и Sberbank banka d.d. (Словения).

Sberbank Europe представлена в Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Чехии, Германии, Венгрии, Словении и Сербии. В ноябре 2021 года "дочка" Сбербанка подписала соглашение с сербской MK Group (AIK Banka a.d. Beograd, Gorenjska Banka d.d., Kranj и Agri Europe Cyprus Limited) о продаже своих дочерних банков в Центральной и Восточной Европе - в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении. Таким образом, у Сбербанка должны были остаться "дочки" в Австрии, Германии и Чехии. 28 февраля стало известно, что сделка с AIK Banka закрыта.

Сбербанк 24 февраля попал под санкции США в связи с военной операцией России на Украине. Это санкции по корреспондентским и платежным счетам (correspondent and payable-through account sanctions), они не являются блокирующими.

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