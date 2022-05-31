Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Патрушев сообщил о начале захвата Польшей территорий Украины

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины.

"Так называемые западные партнеры киевского режима также не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли. (...) Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий", - заявил Патрушев во вторник на совещании по нацбезопасности в Приволжье.

"Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента (Анджея - ИФ) Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать", - сказал Патрушев.

Ранее в мае Дуда предложил заключить новое соглашение о дружбе между Польшей и Украиной, а также заявил, что граница между этими двумя странами должна объединять, а не разделять.

Патрушев также заявил, что "уже целый ряд государств ведет активную работу по ее (Украины - ИФ) расчленению".

По словам секретаря Совбеза РФ, президент Украины Владимир Зеленский намерен предоставить полякам особый статус, в том числе возможность занимать руководящие государственные должности.

"В данном случае суверенитет Украины не волнует ни главу государства, ни тем более США и их союзников, которые готовы жертвовать интересами украинского народа для реализации своих геополитических целей (...) Их действия ведут к реальному развалу страны", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Ранее Патрушев заявлял, что политика Вашингтона и Киева может привести к распаду Украины на несколько государств.

"Итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" 26 апреля.

Николай Патрушев Польша Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Дипломатическое противостояние

Россия вышлет сотрудника посольства Черногории в Москве

Россия вышлет сотрудника посольства Черногории в Москве

СМИ узнали о поэтапном вступлении в силу запрета ЕС на импорт нефти РФ

СМИ узнали о поэтапном вступлении в силу запрета ЕС на импорт нефти РФ

Порт Мариуполя могут задействовать для поставок зерна в РФ

Порт Мариуполя могут задействовать для поставок зерна в РФ

ЕС разрешил Болгарии продолжить закупки нефти из РФ до конца 2024 года

ЕС разрешил Болгарии продолжить закупки нефти из РФ до конца 2024 года
Военная операция на Украине

На "Азовстали" обнаружен фургон с погибшими украинскими военными

Глава ДНР пообещал открытый трибунал над украинскими военными с "Азовстали"

Новые российские сим-карты заработали в Херсонской и Запорожской областях

Новые российские сим-карты заработали в Херсонской и Запорожской областях
Военная операция на Украине

Часть гражданских судов из порта Мариуполя перейдет под контроль ДНР

Цена Brent превысила $123 за баррель на новостях о санкциях

Военная операция на Украине

Херсонская область получит коридор для автоперевозок товаров в Крым