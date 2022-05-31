Патрушев сообщил о начале захвата Польшей территорий Украины

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины.

"Так называемые западные партнеры киевского режима также не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли. (...) Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий", - заявил Патрушев во вторник на совещании по нацбезопасности в Приволжье.

"Ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента (Анджея - ИФ) Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать", - сказал Патрушев.

Ранее в мае Дуда предложил заключить новое соглашение о дружбе между Польшей и Украиной, а также заявил, что граница между этими двумя странами должна объединять, а не разделять.

Патрушев также заявил, что "уже целый ряд государств ведет активную работу по ее (Украины - ИФ) расчленению".

По словам секретаря Совбеза РФ, президент Украины Владимир Зеленский намерен предоставить полякам особый статус, в том числе возможность занимать руководящие государственные должности.

"В данном случае суверенитет Украины не волнует ни главу государства, ни тем более США и их союзников, которые готовы жертвовать интересами украинского народа для реализации своих геополитических целей (...) Их действия ведут к реальному развалу страны", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Ранее Патрушев заявлял, что политика Вашингтона и Киева может привести к распаду Украины на несколько государств.

"Итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" 26 апреля.