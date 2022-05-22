Президент Польши предложил заключить новое соглашение о добрососедстве с Украиной

Президент Польши Анджей Дуда Фото: Borislav Troshev/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Пришло время нового соглашения о дружбе между Польшей и Украиной, считает польский президент Анджей Дуда.

"Можно смело сказать, что исторический момент по-новому формирует наши отношения... Сегодня пришло время, по моему глубокому убеждению, для нового польско-украинского трактата, договора о добрососедстве, который учтет, чего мы вместе достигли в наших отношениях только за последние месяцы", - сказал он, выступая в воскресенье на пленарном заседании Верховной рады Украины.

Дуда подчеркнул, что польско-украинская граница должна объединять, а не разделять.

По его словам, опыт показал, что инфраструктура автомобильных и железных дорог между Польшей и Украиной не самая хорошая. "Пусть одним из знаковых моментов наших отношений будет скоростное сообщение между Киевом и Варшавой. Я верю, что мы это сделаем в ближайшие годы", - заявил он.

Ранее в воскресенье президент Польши, выступая в украинском парламенте, заверил, что его страна сделает все возможное, чтобы Украина вступила в ЕС.