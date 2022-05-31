Еще одна епархия Донбасса не согласилась с решением УПЦ провозгласить независимость

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Митрополит Горловский и Славянский Митрофан не согласился с решением недавнего Собора Украинской православной церкви (УПЦ), объявившего о ее независимости.

"Я считаю, что решение было неправильным (...) Я это не поддерживаю и не одобряю, но не буду делать ничего такого, чтобы причинить вред нашей братии. Мы поминаем и Блаженнейшего митрополита Онуфрия (предстоятель УПЦ - ИФ), и Святейшего патриарха", - заявил митрополит во вторник в обращении к верующим, проживающим на неподконтрольных Украине территориях.

Митрополит Митрофан отметил, что глава УПЦ не ставил ему никаких условий по этому вопросу, и, согласно п.7 постановления Собора, у епархиальных архиереев есть возможность самостоятельно принимать решения.

Горловская и Славянская епархия объединяет приходы севера Донецкой области. Ранее о своем несогласии с итогами Собора заявил митрополит Донецкий, чья паства проживает в основном на юге региона.

Митрополит Митрофан подчеркнул, что ныне Горловская епархия остается в единстве с Русской православной церковью, и выразил надежду на то, что это единство будет сохранено. "Сейчас мы живем по старому уставу и молимся за Блаженнейшего (митрополита Онуфрия - ИФ) и за нашу церковь в Украине", - добавил архиерей.

27 мая Собор Украинской православной церкви, прошедший в Киеве, выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу конфликта на Украине и принял изменения в устав УПЦ, которые означают ее полную самостоятельность.