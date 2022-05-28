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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

В донецкой епархии заявили, что решение УПЦ о независимости не повлияет на нее

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Полная независимость и самостоятельность Украинской православной церкви, о которой было объявлено накануне вечером на Соборе УПЦ, коснется не всех регионов страны.

"Решением Собора УПЦ изменения в уставе не коснутся ряда епархий, среди которых и Донецкая епархия. То есть церковная жизнь в Донецкой епархии не будет подвержена каким-либо изменениям", - сообщает донецкая епархиальная пресс-служба.

27 мая Архиерейский Собор УПЦ выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла по поводу специальной военной операции РФ на Украине и объявил, что отныне Украинская православная церковь будет полностью независимой, для чего в церковный устав был внесен ряд поправок.

В свою очередь представитель Московского патриархата Владимир Легойда признал, что Украинская православная церковь "находится в очень тяжелом положении и испытывает давление с различных сторон", а также выразил надежду на сохранение единства с УПЦ.

Украина УПЦ
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