В Италии заявили, что почти все влиятельные страны ЕС против членства Украины в союзе

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Италия - единственная из наиболее влиятельных стран ЕС, кто выступает за предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в это объединение, заявил во вторник итальянский премьер Марио Драги.

"Мы - за то, чтобы дать Киеву статус кандидата на вступление в ЕС", - приводит его слова телеканал TGcom24.

"Почти у всех "больших" стран ЕС есть возражения против статуса кандидата на вступление для Украины. Я бы сказал, что эти возражения есть у всех таких стран, кроме Италии", - добавил Драги.

В итоге, по его словам, "сейчас трудно прогнозировать предоставление Украине статуса кандидата (...). Тем не менее, нельзя исключать быстрого движения Украины в сторону ЕС".

Ранее сообщалось, что в течение июня Еврокомиссия даст свою оценку заявки Украины, а в конце июня лидеры стран ЕС рассмотрят вопрос о том, следует ли давать этой стране статус кандидата на вступление.