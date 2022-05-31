Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

В Италии заявили, что почти все влиятельные страны ЕС против членства Украины в союзе

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Италия - единственная из наиболее влиятельных стран ЕС, кто выступает за предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в это объединение, заявил во вторник итальянский премьер Марио Драги.

"Мы - за то, чтобы дать Киеву статус кандидата на вступление в ЕС", - приводит его слова телеканал TGcom24.

"Почти у всех "больших" стран ЕС есть возражения против статуса кандидата на вступление для Украины. Я бы сказал, что эти возражения есть у всех таких стран, кроме Италии", - добавил Драги.

В итоге, по его словам, "сейчас трудно прогнозировать предоставление Украине статуса кандидата (...). Тем не менее, нельзя исключать быстрого движения Украины в сторону ЕС".

Ранее сообщалось, что в течение июня Еврокомиссия даст свою оценку заявки Украины, а в конце июня лидеры стран ЕС рассмотрят вопрос о том, следует ли давать этой стране статус кандидата на вступление.

Италия ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС намерен ввести санкции против 80 российских олигархов

ЕС намерен ввести санкции против 80 российских олигархов

Канада ввела санкции против 22 россиян и четырех компаний

На Украине арестовали активы "Татнефти" на $68 млн

Дипломатическое противостояние

Россия вышлет сотрудника посольства Черногории в Москве

Россия вышлет сотрудника посольства Черногории в Москве

СМИ узнали о поэтапном вступлении в силу запрета ЕС на импорт нефти РФ

СМИ узнали о поэтапном вступлении в силу запрета ЕС на импорт нефти РФ

Порт Мариуполя могут задействовать для поставок зерна в РФ

Порт Мариуполя могут задействовать для поставок зерна в РФ

ЕС разрешил Болгарии продолжить закупки нефти из РФ до конца 2024 года

ЕС разрешил Болгарии продолжить закупки нефти из РФ до конца 2024 года
Военная операция на Украине

На "Азовстали" обнаружен фургон с погибшими украинскими военными