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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 28 марта

Сенаторы США предложили направить конфискованные российские средства на помощь Украине

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Американские сенаторы от двух партий представляют законопроект, согласно которому средства от ликвидации конфискованных российских активов, могут пойти на помощь Украине, сообщает портал Axios.

"Сенаторы Майкл Беннет (демократ от штата Колорадо) и Роб Портман (республиканец от штата Огайо) представляют законопроект о перераспределении средств из конфискованных российских активов в фонд помощи украинским беженцам и восстановлению Украины", - пишет портал.

Управлять фондом будет Государственный департамент в консультации с Агентством США по международному развитию.

"Один из способов помочь (Украине - ИФ) - перейти от замораживания активов российских олигархов и богатых граждан к аресту их активов и предоставлению этого финансирования народу Украины для оказания помощи в продолжающихся гуманитарных усилиях", - заявил Портман.

Майкл Беннет Роб Портман
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