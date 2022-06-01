Турция с 1 июня отменила требование о ПЦР и экспресс-тестах для туристов

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Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Турция с 1 июня отменила требование о необходимости предоставления ПЦР или экспресс-теста на коронавирус для въезда в страну через все виды границ, сообщает в среду газета Hurriyet.

"Министерство внутренних дел Турции направило губернаторам 81 провинции страны циркуляр, в котором сообщается об отмене необходимости предоставления отрицательных результатов ПЦР или экспресс-теста на коронавирус для въезда в страну через все пункты перехода границ - воздушные, сухопутные, железнодорожные и морские", - говорится в сообщении.

Ранее для въезда в Турцию туристам без сертификата о прививке или справки о перенесенном коронавирусе нужно было предъявить ПЦР-тест, сделанный не менее чем за 72 часа до въезда, или антиген-тест, сделанный не менее чем за 48 часов до въезда.

С 30 мая в Турции также было отменено требование об обязательном ношении масок, оно сохраняется только для медицинских учреждений.