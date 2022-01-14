Российским туристам станут доступны вакцинные туры в Турцию

В этой стране можно привиться вакциной Pfizer, которая позволяет путешествовать по Европе

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Минздрав Турции разрешил делать прививки от коронавируса иностранным туристам за плату, многие клиники уже готовы предлагать российским туристам эту услугу, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ранее вакцинация от COVID-19 в Турции была доступна только тем россиянам, которые имели вид на жительство в этой стране, напоминает АТОР.

По информации ассоциации, в некоторых государственных клиниках уже начали вакцинацию иностранцев.

"В крупнейших частных медицинских холдингах также заявляют, что готовы к приему туристов на вакцинацию. Она проводится без предварительной записи, с собой нужно иметь только заграничный паспорт. Тем не менее, скорее всего, российским туристам понадобится сопровождающий, который знает турецкий, так как сотрудники клиник, особенно государственных, очень часто не говорят по-английски", - подчеркивают в ассоциации.

По ее данным, в Турции туристы могут получить только две двухкомпонентные вакцины на выбор - Pfizer/BionTech или китайскую Sinovac, за каждый укол нужно будет заплатить 400 турецких лир (порядка 2,2 тыс. руб.).

"Данные туриста уже после первого укола внесут в государственную информационную систему eNabiz, и он получит бумажный и цифровой сертификат о вакцинации. Этот сертификат совместим с европейской системой цифровых сертификатов вакцинации и признается в Евросоюзе - то есть, Турция выдает сертификат уже европейского образца (EU DCC). Соответственно, если привиться в Турции Pfizer/BionTech, то с таким сертификатом турист может при наличии визы путешествовать по Европе", - сообщает АТОР.

По оценкам туроператоров, направление может занять до 20% рынка вакцинных туров, при этом наиболее востребована будет вакцинация в Стамбуле. "Принимающие компании страны уже разрабатывают для российских партнеров пакеты с трансфером до места вакцинации и обратно, сопровождением и переводом, при необходимости - с проживанием в отелях. Купить поездки на вакцинацию в Турции можно будет у тех компаний, которые сейчас предлагают прививочные туры в Сербию, Хорватию, Армению и другие страны", - сказали в ассоциации.