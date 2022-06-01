Генсек НАТО организует переговоры Турции, Швеции и Финляндии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие дни планирует провести в Брюсселе встречу высокопоставленных официальных лиц из Турции, Швеции и Финляндии.

Он сказал это на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне и отметил, что находится в близком контакте с лидерами всех трех стран. Генек НАТО хотел бы добиться прогресса по вопросу членства Финляндии и Швеции до саммита альянса, который пройдет 28-30 июня в Мадриде.

Столтенберг повторил, что в НАТО должны внимательно относиться к озабоченностям по вопросам безопасности среди всех членов альянса, и он уверен, что союзники смогут найти единое решение.

Он также добавил, что решение Финляндии и Швеции добиваться вступления в НАТО является историческим, и эти страны усилят альянс.

Турция на данный момент блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО, обвиняя эти страны в поддержке курдских повстанцев, которых Анкара считает террористами.