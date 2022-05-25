В Швеции заверили Турцию, что не финансируют террористические организации

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на фоне блокировки Турцией заявки Стокгольма на вступление в НАТО из-за поддержки курдских группировок заявила, что ее страна не осуществляет финансирование "террористических организаций".

"Мы не выделяем деньги террористическим организациям и, конечно же, не поставляем оружие", - приводят европейские СМИ слова Андерссон на пресс-конференции в Стокгольме.

Ранее сообщалось, что турецкая сторона в среду проведет в Анкаре переговоры с делегациями Швеции и Финляндии по теме, связанной с их запросами на вступление в НАТО.

На прошлой неделе Финляндия и Швеция оформили заявки на членство их стран в НАТО. Однако турецкая сторона заблокировала процесс рассмотрения заявок, поставив три условия: прекращение поддержки этими странами курдских группировок, считающихся в Анкаре террористами, предоставление четких гарантий безопасности и отмена экспортных запретов в отношении Турции.

В понедельник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия должны предпринять конкретные шаги, если хотят, чтобы Анкара сняла вето на их вступление в НАТО.