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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

В Швеции заверили Турцию, что не финансируют террористические организации

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на фоне блокировки Турцией заявки Стокгольма на вступление в НАТО из-за поддержки курдских группировок заявила, что ее страна не осуществляет финансирование "террористических организаций".

"Мы не выделяем деньги террористическим организациям и, конечно же, не поставляем оружие", - приводят европейские СМИ слова Андерссон на пресс-конференции в Стокгольме.

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Ранее сообщалось, что турецкая сторона в среду проведет в Анкаре переговоры с делегациями Швеции и Финляндии по теме, связанной с их запросами на вступление в НАТО.

На прошлой неделе Финляндия и Швеция оформили заявки на членство их стран в НАТО. Однако турецкая сторона заблокировала процесс рассмотрения заявок, поставив три условия: прекращение поддержки этими странами курдских группировок, считающихся в Анкаре террористами, предоставление четких гарантий безопасности и отмена экспортных запретов в отношении Турции.

В понедельник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция и Финляндия должны предпринять конкретные шаги, если хотят, чтобы Анкара сняла вето на их вступление в НАТО.

Швеция Турция
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