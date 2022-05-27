Столтенберг связал скорое вступление Швеции и Финляндии в НАТО с выполнением условий Турции

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Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Швеция и Финляндия вряд ли смогут стать кандидатами на членство в альянсе на предстоящем саммите НАТО, если до его начала не выполнят требования Турции, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Швеция и Финляндия в качестве приглашенных стран смогут принять участие в саммите НАТО в Мадриде, но им будет сложно реализовать устремления стать кандидатами на членство в альянсе, если до 28 июня они не выполнят требования Турции", - сказал Столтенберг, слова которого приводит агентство "Анадолу".

"Моя цель – ускорить процесс расширения альянса, и у нас еще есть на это время", - отметил генсек альянса.

Саммит НАТО пройдет с 28 по 30 июня.

На прошлой неделе Финляндия и Швеция оформили заявки на членство их стран в НАТО. Однако турецкая сторона заблокировала процесс рассмотрения заявок, поставив три условия: прекращение поддержки этими странами ряда курдских группировок, считающихся в Анкаре террористическими, предоставление четких гарантий безопасности и отмена экспортных запретов в отношении Турции.

В случае одобрения всеми 30 странами-членами НАТО заявки Финляндии и Швеции генсек альянса мог бы на предстоящем саммите официально пригласить эти страны начать процедуру присоединения к организации.

Столтенберг назвал Анкару важным союзником НАТО и подчеркнул, что "ни одна страна не пострадала от терроризма так, как Турция".

По словам генсека, "когда у союзника есть опасения, то вопрос нужно обсуждать и решать".

"Так было всегда. К примеру, Греция воспользовалась правом вето, блокируя вступление Северной Македонии в НАТО из-за названия государства. Потребовалось более 10 лет, чтобы решить проблему", - сказал Столтенберг.

Греция выступала против названия Республика Македония, поскольку одна из ее областей также называется Македонией. В силу этого после распада Социалистической Федеративной Республики Югославии Македония была принята в ООН под названием Бывшая югославская республика Македония, а на греческих картах она называлась Скопия – по названию столицы страны Скопье.

Греция и Македония 17 июня 2018 года подписали в греческом городе Преспесе соглашение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония. Эти договоренности положили конец многолетним спорам о названии Македонии и открыли ей двери в НАТО и Евросоюз.