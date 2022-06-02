Великобритания попросила у США одобрения плана на отправку РСЗО на Украину

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Соединенное Королевство просит США одобрить план по отправке современных ракетных систем средней дальности на Украину в течение нескольких недель, сообщает Politico со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил с президентом США Джо Байденом о передаче реактивных систем залпового огня M270 американского производства в среду утром.

В четверг состоится дискуссия между министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Издание уточняет, что Вашингтон должен официально одобрить этот шаг из-за правил экспорта, хотя администрация Байдена с высокой долей вероятности даст зеленый свет.

Тем временем министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что Соединенное Королевство направит на Украину реактивные системы залпового огня.

Согласно заявлению министерства иностранных дел Великобритании, которое приводит телеканал CNN, Великобритания направит реактивные системы залпового огня M270, способные поражать цели на расстоянии до 80 км, что обеспечит "значительное повышение боеспособности украинских сил".

Отмечается, что этот шаг был "тесно скоординирован" с решением Соединенных Штатов предоставить Украине свою высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS.

Ранее в Пентагоне сообщили, что очередной пакет военной помощи США для Украины включает в себя, в частности, четыре вертолета Ми-17 и четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

При этом американские СМИ отмечают, что Украина надеялась на выделение значительно большего количества американских РСЗО.