Слуцкий счел, что передача США РСЗО HIMARS Украине ведет к эскалации напряжения в Европе

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Передача Пентагоном Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS ведет к эскалации напряжения в Европе, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Решение Вашингтона - шаг к эскалации. Любые поставки западного оружия неонацисткому режиму в Киеве повышают риски для общей европейской безопасности", - написал по поводу решения Пентагона Слуцкий в среду в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что, несмотря на такие шаги Вашингтона, все цели российской военной спецоперации будут достигнуты.

Ранее в среду в Пентагоне сообщили, что очередной пакет военной помощи США для Украины включает в себя, в частности, четыре вертолета Ми-17 и четыре РСЗО HIMARS.

В сообщении американского оборонного ведомства отмечается, что помимо вертолетов и РСЗО в пакет включили 1 тысячу ПТРК Javelin, 6 тысяч единиц иного противотанкового вооружения, 15 тысяч снарядов для артиллерийских орудий калибром 155 мм, 15 армейских боевых автомобилей, различные радары, запчасти. В документе указывается число вертолетов Ми-17, однако не названо количество РСЗО.

В свою очередь, американские СМИ приводят слова замглавы Пентагона Колина Каля, пояснившего, что речь пойдет о четырех РСЗО. Он добавил, что на обучение украинских военных использованию этих систем уйдет три недели.

При этом американские СМИ отмечают, что Украина надеялась на выделение значительно большего количества американских РСЗО.

Ранее 1 июня предоставление очередного пакета военной помощи Украине анонсировал президент Джо Байден.