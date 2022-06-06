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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

Британия передаст Украине реактивные системы залпового огня

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Великобритания направит Украине реактивные системы залпового огня в ответ на запрос Киева о поставке высокоточного оружия большой дальности, говорится в заявлении британского Минобороны, распространенном в понедельник.

В заявлении не указывается, сколько таких систем Лондон решил подарить Киеву.

"Вместе с РСЗО Великобритания также поставит боеприпасы M31A1", - отмечается в нем. Передаваемые РСЗО, как утверждается в заявлении, будут способны вести огонь на расстояние до 80 км.

Украинских военных обучат использованию РСЗО на территории Великобритании, говорится в сообщении.

Ранее о решении передать Украине незначительное количество РСЗО сообщали США.

Великобритания Украина
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