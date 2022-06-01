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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:25

Пентагон пообещал передать Украине четыре РСЗО HIMARS и четыре Ми-17

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Очередной пакет военной помощи США для Украины включает в себя, в частности, четыре вертолета Ми-17 и четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщили в Пентагоне.

Кроме этого, в пакет включены 1000 ПТРК Javelin, 6000 единиц иного противотанкового вооружения, 15 000 снарядов для артиллерийских орудий калибром 155 мм, 15 армейских боевых автомобилей, различные радары, запчасти. В пресс-релизе Пентагона число РСЗО не было названо, но замруководителя ведомства Колин Каль затем сказал журналистам, что речь идет о четырех системах. Он добавил, что на обучение украинских военных использованию этих систем уйдет три недели.

Американские СМИ отмечают, что Украина надеялась на выделение значительно большего количества американских РСЗО.

Ранее 1 июня предоставление очередного пакета военной помощи Украине анонсировал президент Джо Байден.

HIMARS США Джо Байден Javelin Украина Пентагон Колин Каль
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