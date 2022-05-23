В МИД РФ не исключили возможность обмена пленных с "Азовстали"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В МИД РФ допускают возможность обмена украинских пленных, сдавшихся на "Азовстали".

"Не в моей компетенции. Обсуждается, наверное, все это обсуждается", - сказал журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли с Украиной возможность их обмена на российских военных.

На уточняющий вопрос о том, допускает ли МИД РФ возможность обмена пленных с "Азовстали", он добавил: "Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу".

Ранее в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил "Интерфаксу", что все украинские пленные, сдавшиеся на "Азовстали", содержатся на территории ДНР, международный трибунал над ними также планируется организовать на территории республики.