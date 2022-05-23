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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

В МИД РФ не исключили возможность обмена пленных с "Азовстали"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В МИД РФ допускают возможность обмена украинских пленных, сдавшихся на "Азовстали".

"Не в моей компетенции. Обсуждается, наверное, все это обсуждается", - сказал журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли с Украиной возможность их обмена на российских военных.

На уточняющий вопрос о том, допускает ли МИД РФ возможность обмена пленных с "Азовстали", он добавил: "Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу".

Ранее в понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил "Интерфаксу", что все украинские пленные, сдавшиеся на "Азовстали", содержатся на территории ДНР, международный трибунал над ними также планируется организовать на территории республики.

МИД РФ Андрей Руденко Украина Азовсталь
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