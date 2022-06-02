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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Украина может получить от Швеции противокорабельные ракеты и $59 млн на оборону

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Власти Швеции намерены отправить Украине противокорабельные ракеты, выделить финансовую помощь в $59 млн, заявил глава Минобороны страны Петер Хультквист.

Министр сказал, что шведское правительство хочет передать Украине противокорабельные ракеты, полуавтоматические винтовки и боеприпасы к ним, противотанковые вооружения, сообщило агентство Associated Press.

Он уточнил, что ракеты, которые может получить Украина, способны поражать цели на земле и на воде.

Украина Швеция
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