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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:48

Глава Интерпола заявил, что часть поставляемого Украине оружия попадет к преступникам

Глава Интерпола заявил, что часть поставляемого Украине оружия попадет к преступникам
Фото: Isa Terli/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Существенная часть оружия, которое сейчас различные страны поставляют Украине, в дальнейшем попадет в руки преступников, заявил в среду глава Интерпола Юрген Шток.

"Высокая доступность оружия во время конфликта приведет после его завершения к незаконному обороту этого оружия", - цитируют Штока западные СМИ.

По его мнению, преступные группировки уже сейчас думают о том, как получить доступ к такому оружию, и странам необходимо принимать меры, чтобы препятствовать подобным планам.

Многие западные страны, в том числе Германия, Великобритания и США, предоставляют Украине военную помощь. Так ранее в среду президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи, который включает в себя современное вооружение, в частности, системы HIMARS и боеприпасы для них. Американские СМИ сообщали со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США, что стоимость нового пакета помощи оценивается в $700 млн.

Интерпол Украина Юрген Шток
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