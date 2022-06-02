Глава МИД Германии выступила за принятие Украины в ЕС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Глава МИД ФРГ Анналена Бербок дала понять, что считает необходимым дать Украине статус кандидата в участники ЕС, сообщив, что Европейская комиссия в консультациях со странами-членами союза может сделать такое предложение.

"Недостаточно просто сказать: вы являетесь частью Европы. Необходимо сказать: вы являетесь частью ЕС", - сказала Бербок в четверг на форуме телерадиокомпании WDR Europaforum.

При этом она указала, что "скидок" при вступлении в ЕС для Украины не будет.

"Скидки быть не может. Но в этот момент все мы как Европейский союз должны выступить за то, чтобы не закрывать дверь перед носом", - указала министр.

В этот "исторический момент" Германия должна поддержать Украину, уверена министр.