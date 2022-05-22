Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Президент Польши пообещал сделать все, чтобы Украина стала членом ЕС

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда заверил, что его страна сделает все возможное, чтобы Украина вступила в Евросоюз.

Он выступил в воскресенье в украинском парламенте в рамках своего визита в Киев.

"Польша сделает все возможное, чтобы помочь Украине стать членом Европейского Союза", - цитирует Дуду его канцелярия в соцсетях.

По словам президента Польши, "только Украина имеет право решать свое будущее", никаких решений об Украине без Украины быть не должно.

В миреУкраина передала Евросоюзу вторую часть опросника по вступлению в ЕСЧитать подробнее

Как сообщалось, 9 мая Украина передала Евросоюзу заполненную вторую часть опросника, необходимую для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

В этом документе Украина оценивала соответствие украинского законодательства европейскому (acquis communautaire), а ответы на вторую часть составляют около 4 тыс. страниц, на которых развернута картина состояния украинского законодательства после 8 лет выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Для вступления в Евросоюз Украине предстоит преодолеть ряд этапов. Сначала Еврокомиссия должна предоставить странам-членам ЕС рекомендацию по этой кандидатуре. Затем лидеры стран Евросоюза должны решить, предоставлять ли стране статус кандидата, а потом - принимать ли в ЕС. При этом кандидат должен соответствовать ряду фиксированных критериев. Между Брюсселем и страной-кандидатом проходят переговоры по каждому из пунктов. Этот процесс может занять продолжительное время.

Украина получила опросник в первой половине апреля, практически одновременно с Молдавией и Грузией, после поданных в начале марта заявлений этих трех стран о членстве в ЕС.

Польша Анджей Дуда Украина ЕС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Парламент Украины продлил на три месяца военное положение

Глава Минфина ФРГ выступил против конфискации личных активов россиян

Глава Минфина ФРГ выступил против конфискации личных активов россиян

ВОЗ сообщила о более чем 90 случаях оспы обезьян в 12 странах мира

ВОЗ сообщила о более чем 90 случаях оспы обезьян в 12 странах мира

Министры торговли стран АТЭС не смогли принять заявление по итогам встречи

Что случилось этой ночью: 22 мая, воскресенье

Блинкен дал понять, что администрация США не намерена улучшать отношения с РФ

Блинкен дал понять, что администрация США не намерена улучшать отношения с РФ

Украина займет одно из первых мест в повестке Давосского форума

Украина займет одно из первых мест в повестке Давосского форума

Слуцкий пообещал, что в Москве изучат возможность обмена Медведчука на "азовцев"

В Австралии либералы потерпели поражение по итогам парламентских выборов

В Австралии либералы потерпели поражение по итогам парламентских выборов

МИД опубликовал список граждан США, которым запрещен въезд в Россию