Минобороны РФ заявило о сокращении числа иностранных наемников на Украине почти вдвое

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российские военные заявляют, что уничтожили большое число иностранных наемников на Украине.

"Отмечаем, что с начала мая фактически иссяк приток на Украину иностранных наёмников для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил. По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза - с 6,6 до 3,5 тысяч человек", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его данным, число наёмников в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии в Донбассе "сократилось на порядки".

"Сотни иностранных наёмников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия ещё в местах прохождения ими доподготовки и слаживания тактических подразделений. Но большая часть наёмников уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта", - сказал Конашенков.

"Экстренные попытки киевского режима гарантировать наёмникам правовую защиту, включая их в списочный состав воинских подразделений ВСУ или Нацгвардии, или выдавая им свежие паспорта граждан Украины, никого из них не спасут", - отметил он.

Сбитый Су-25

Российская авиация сбила в воздухе украинский штурмовик Су-25 в районе населенного пункта Любомировка в Николаевской области, сообщил также Конашенков.

По его словам, помимо этого, средствами противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожено семь украинских беспилотников. В частности, в районе Одессы, населенных пунктов Камышеваха, Попасная, Золотое, Кудряшовка Луганской народной республики (ЛНР), Яровая Харьковской области, а также Верхнеторецкое Донецкой народной республики (ДНР).

"Ракетными войсками и артиллерией поражён 131 пункт управления, 146 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях, а также 579 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков.

Он заявил, что всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожено 186 самолетов, 129 вертолетов, 1084 беспилотника, 327 зенитных ракетных комплексов, 3373 танка и других бронемашин, 460 установок реактивных систем залпового огня, 1752 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3350 специальных автомобилей.

Бронированный штурмовик Су-25 "Грач" (по кодификации НАТО: Frogfoot - "Лягушачья лапка") выпускался в СССР с 1981 по 1991 годы. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя при прямой видимости цели, а также уничтожения подвижных и неподвижных наземных объектов с заданными координатами и малоскоростных воздушных целей.

Пункты управления

Конашенков также заявил, что высокоточными ракетами воздушного базирования поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе пункты управления украинских формирований "Кракен" и "Азов" под Харьковом.

"Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 15 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены склады боеприпасов и топлива ВСУ в районах населенных пунктов Долина и Славянск Донецкой народной республики", - сообщил Конашенков.

По его словам, всего в результате ударов авиации уничтожено до 240 украинских военнослужащих, 39 единиц вооружения и военной техники, в том числе зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", 10 танков и боевых машин пехоты, три установки реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", семь артиллерийских орудий и минометов, а также 17 специальных автомобилей.