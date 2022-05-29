Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по крупному арсеналу ВСУ в Кривом Роге

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Россия нанесла высокоточный ракетный удар по оружейному складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кривом Роге Днепропетровской области, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

По его словам, всего за сутки высокоточными авиаракетами поражены три пункта управления, 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и две артиллерийских батареи на огневых позициях.

"Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" в районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики (ДНР), радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Богуславка Харьковской области, пять складов боеприпасов в районах Красногоровка, Покровское (ДНР), Северодонецк Луганской народной республики (ЛНР) и Безруков Харьковской области", - сказал Конашенков.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новогригоровка Днепропетровской области был сбит в воздухе один самолет Су-25 воздушных сил Украины. Конашенков сообщил, что в нескольких регионах сбиты четыре украинских беспилотных летательных аппарата.

"В районе населенного пункта Малая Камышеваха Харьковской области перехвачен украинский реактивный снаряд системы залпового огня "Смерч", - сказал он.

"Ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления, 596 районов сосредоточения живой силы и военной техники", - заявил Конашенков.

Он сообщил, что оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены два пункта управления, а также 53 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ - уничтожено более 300 украинских военных.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 самолета, 128 вертолетов, 1049 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3309 танков и других боевых бронированных машин, 447 установок реактивных систем залпового огня, 1722 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3270 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.