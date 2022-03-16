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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:15

Токаев заявил об участии известных чиновников в январской попытке переворота

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В январе в Казахстане была попытка отстранить президента от власти, среди участников попытки переворота были известные люди, заявил в обращении к народу глава государства Касым-Жомарт Токаев.

"Иностранные радикальные силы пытались превратить Казахстан в поле битвы и разрушить наши мирные жизни, хотели отстранить президента от власти, - сказал он. - Злоумышленники пытались осуществить государственный переворот из-за недовольства трансформаций, проводимых в стране".

По его словам, перемены не нравились "некоторым влиятельным людям, они хотели продолжать свои незаконные действия". Он добавил, что среди тех, кто стремился свергнуть его, "были известные люди".

"Высокопоставленные чиновники предали государство. Они мешали правоохранительным органам действовать в соответствии с законом. Давали правительству ложную информацию о ситуации в городах", - добавил Токаев.

Расследование заговора силовиков и их пособности интенсивно продолжается в режиме секретности, отметил президент. Он заверил, что все виновные понесут наказание, в не зависимости от чинов и позиции в обществе.

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Казахстан Касым-Жомарт Токаев

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