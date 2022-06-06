Что произошло за день: понедельник, 6 июня

Запрет на въезд в Россию министрам финансов и энергетики США, отказ "Газпрома" от моратория на банкротство, решение Лондона передать Киеву РСЗО

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- МИД РФ внес в "стоп-лист" 61 гражданина США. Въезд в Россию на бессрочной основе закрыт, в частности, министру энергетики США Дженнифер Грэнхольм, министру финансов Джанет Йеллен, старшему советнику президента США Майклу Донилону, президенту компании Universal Pictures Питеру Крамеру и другим чиновникам и руководителям компаний.

- "Газпром" отказался от моратория на банкротство. Подав заявление, компания сделала еще один шаг на пути к выплате рекордных дивидендов - 52,53 рубля на одну обыкновенную акцию.

- Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Святогорск "практически освобожден". Он сказал в эфире телеканала "Россия-24", что в городе "проходит зачистка".

- Великобритания передаст Украине реактивные системы залпового огня. В заявлении Минобороны Великобритании не указано конкретное число таких систем, которые получит Киев.

- Суд Шри-Ланки отменил запрет на вылет Airbus "Аэрофлота". Самолет А330 в 15:52 вылетел из Коломбо в Москву.

- Рынок легковых автомобилей и LCV в РФ в мае рухнул в шесть раз. Падение продаж в годовом выражении в мае разогналось до 83,5% с апрельских 78,5%. Продажи "Соллерс Авто" в РФ в мае упали на 59% (1,54 тыс. автомобилей), "АвтоВАЗ" в мае продал всего 6 012 автомобилей.

- Латвия решила выдать лицензию на вещание телеканалу "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом). При этом Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил распространение оставшихся 80 зарегистрированных в РФ телеканалов.

- Заболеваемость COVID-19 в РФ опустилась до минимума с апреля 2020 года. Заразились еще 3 349 человек.

- Завуча екатеринбургского лицея уволили после скандала с танцем учеников. Размещенный в конце мая в соцсети ролик с выступлением лицеистов вызвал неоднозначную реакцию, некоторые комментаторы назвали его "ЛГБТ-танцем".