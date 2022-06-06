Дрон сбросил две гранаты на территорию подразделения миротворцев в Приднестровье

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Два взрывных устройства, предположительно гранаты РГД-5, были сброшены с дрона на территорию резервного подразделения миротворцев в районе села Владимировка в Приднестровье, сообщает Следственный комитет региона.

В сообщении, размещенном на сайте ведомства в понедельник, уточняется, что диверсия произошла ранним утром в воскресенье.

Согласно данным СК Приднестровья, пострадавших и разрушений нет. Специалисты исследуют место происшествия, проводя необходимые следственно-оперативные мероприятия. Фрагменты взрывных устройств изъяты. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

Гранаты были сброшены "на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья неустановленным летательным аппаратом (дроном)", - говорится в сообщении.

Ранее, в апреле-мае, в регионе произошли несколько диверсий. Неизвестные злоумышленники совершили атаки на здание министерства госбезопасности (выстрелили из гранатомета), воинскую часть в селе Парканы и вышки радиотелецентра в поселке Маяк. А на территорию нефтебазы одного из предприятий и в военкомат в Тирасполе бросили бутылки с зажигательной смесью.

Местные правоохранительные органы задержали подозреваемого в последнем теракте. По их данным, это гражданин Молдавии, связанный с ее спецслужбами.