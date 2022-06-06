Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Дрон сбросил две гранаты на территорию подразделения миротворцев в Приднестровье

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Два взрывных устройства, предположительно гранаты РГД-5, были сброшены с дрона на территорию резервного подразделения миротворцев в районе села Владимировка в Приднестровье, сообщает Следственный комитет региона.

В сообщении, размещенном на сайте ведомства в понедельник, уточняется, что диверсия произошла ранним утром в воскресенье.

Согласно данным СК Приднестровья, пострадавших и разрушений нет. Специалисты исследуют место происшествия, проводя необходимые следственно-оперативные мероприятия. Фрагменты взрывных устройств изъяты. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

Гранаты были сброшены "на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья неустановленным летательным аппаратом (дроном)", - говорится в сообщении.

Ранее, в апреле-мае, в регионе произошли несколько диверсий. Неизвестные злоумышленники совершили атаки на здание министерства госбезопасности (выстрелили из гранатомета), воинскую часть в селе Парканы и вышки радиотелецентра в поселке Маяк. А на территорию нефтебазы одного из предприятий и в военкомат в Тирасполе бросили бутылки с зажигательной смесью.

Местные правоохранительные органы задержали подозреваемого в последнем теракте. По их данным, это гражданин Молдавии, связанный с ее спецслужбами.

Приднестровье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ДНР собираются провести в Мариуполе "промежуточный трибунал"

В Узбекистане оправдали задержанную за провоз дрона россиянку

Директор "Турпомощи" заявил, что для массового туризма открыты только 6-7 стран

Директор "Турпомощи" заявил, что для массового туризма открыты только 6-7 стран

В Vitol ждут, что США допустят увеличение поставок иранской нефти ради снижения цен

В Vitol ждут, что США допустят увеличение поставок иранской нефти ради снижения цен

Латвия выдаст лицензию на вещание телеканалу "Дождь"

Суд Шри-Ланки отменил запрет на вылет Airbus "Аэрофлота"

Британия передаст Украине реактивные системы залпового огня

В Великобритании пройдет голосование по вотуму недоверия Джонсону

В Великобритании пройдет голосование по вотуму недоверия Джонсону

Brent подорожала до $120,61 за баррель

Brent подорожала до $120,61 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 июня

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });