В Кишиневе заявили, что не мешают ротации российских миротворцев в Приднестровье

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Ротация контингента миротворческих сил России в Приднестровье осуществляется в соответствии с ранее установленными механизмами, заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Даниел Водэ.

"Ротация военнослужащих в составе российского контингента миротворцев осуществляется в соответствии с механизмом, установленным в целях исключения рисков и обеспечения согласованного перемещения личного состава контингента", - сказал Водэ в пятницу.

Он также заявил, что в Приднестровье есть разные подразделения Вооруженных сил России: миротворческие силы, которые находятся в регионе в соответствии с молдавско-российским соглашением от 21 июля 1992 года, и Оперативная группа российских войск, которая, по словам представителя МИД Молдавии, пребывает в регионе "без законных оснований".

Водэ заявил, что Кишинев "пресек случаи несанкционированного проникновения отдельных российских военнослужащих из-за несоблюдения установленных норм".

"Молдавская сторона запретила въезд офицеров так называемой Оперативной группы российских войск - формирования, которое нарушает нейтралитет и находится на территории Молдавии незаконно. В этом контексте министерство иностранных дел и европейской интеграции подтверждает позицию молдавских властей относительно необходимости безоговорочного возобновления процесса вывода российских войск и складов с боеприпасами из нашей страны", - сказал представитель молдавского МИД.

Накануне главный переговорщик Приднестровья, министр иностранных дел непризнанной Принднестровской молдавской республики Виталий Игнатьев заявил, что Тирасполь опасается "деструктивных демаршей" со стороны Кишинева, и обвинил молдавские власти в том, что они "мешают ротации российских миротворцев". Он также заявил, что "возможный выход Молдавии из соглашения 1992 г. о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье может привести к военным действиям".