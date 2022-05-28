В ЛНР сообщили об отступлении украинских сил в районе Северодонецка

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины отступают со своих позиций в районе Северодонецка вглубь города, сообщили в субботу в Народной милиции Луганской народной республики.

"В результате успешных наступательных действий военнослужащих Народной милиции украинские боевики отступают в жилую застройку Северодонецка", - сказали журналистам в пресс-службе НМ ЛНР.

Отмечается, что подразделения разведки оборонного ведомства ЛНР проверяют прилегающие к городу лесные массивы на наличие укрепрайонов украинских войск, а также на наличие возможных путей проникновения украинских диверсантов в тыл армии ЛНР, тем самым, закрепляя "стратегическое присутствие подразделений Народной милиции в районе Северодонецка".

В минувшую среду в Народной милиции сообщили "Интерфаксу", что союзные силы НМ ЛНР и Вооруженных сил РФ взяли в оперативное окружение Северодонецк.

26 мая глава республики Леонид Пасечник заявил, что около 95% территории Луганской народной республики находится под контролем Народной милиции ЛНР.