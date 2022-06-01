В ЛНР сообщили о взятии под контроль более 70% территории Северодонецка

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Силы Луганской народной республики и Российской Федерации контролируют более 70% территории Северодонецка, включая промзону, в ближайшее время ожидается взятие города под полный контроль, заявил в среду "Интерфаксу" представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Как сообщает (глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей - ИФ) Гайдай, под нашим контролем (ЛНР и РФ) 70% города Северодонецка. Так вот, хочу отметить, что его цифры немножко не совпадают с действительностью. На данный момент эта цифра больше", - сказал Марочко.

Он отметил, что на сегодняшний день силы ЛНР и РФ в Северодонецке "проводят плановые мероприятия по зачистке данного населенного пункта".

"Я предполагаю, что уже в ближайшее время будет официальное заявление о полном освобождении города Северодонецк", - добавил Марочко.

По его словам, большая часть подразделений украинской армии покинула Северодонецк, в том числе территорию промзоны, на местном химическом заводе "Азот" ведется зачистка остатков украинских военных.

"Вначале мы действительно предполагали, что вооруженные формирования Украины попытаются устроить второй Мариуполь, но ... командиры все-таки решили бежать с территории завода. Есть, конечно, еще там некие группы, которые как раз зачищаются и уничтожаются, но большая часть подразделений покинула населенный пункт Северодонецк, в том числе промзону", - сказал Марочко.

По его словам, общая ситуация в городе оценивается как сложная по причине постоянных обстрелов ВСУ со стороны Лисичанска. "Людей в Северодонецке намного больше, чем было в Рубежном и там, в принципе назревает гуманитарная катастрофа, потому что подвоз всего необходимого весьма проблематичен. Но вместе с тем, мы стараемся вместе с подразделениями Российской Федерации доставлять необходимую помощь", - добавил представитель военного ведомства ЛНР.

Он также сообщил, что в бомбоубежищах химического завода "Азот" в Северодонецке могут находиться до 300 мирных жителей.

"У нас есть некоторые разведданные, что там могут находиться до 300 человек мирного населения. По крайней мере, это сообщил один из взятых в плен украинских военнослужащих", - сказал Марочко.

По его словам, "на данный момент информация проверяется".