Украина пообещала Турции скидку на зерно за помощь в разблокировании портов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Турция готова выступать арбитром в организации экспорта зерновых из украинских морских портов, работа которых заблокирована, при этом Украина согласилась предоставить Турции 25%-ную скидку на покупку зерна в обмен на посредничество в восстановлении морской торговли.

Соответствующее заявление о создании "зернового коридора" сделал министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи турецкому изданию Yeni Safak во вторник.

По его данным, в Стамбуле 8 июня пройдет встреча представителей Турции, Украины, России и Организации Объединенных Наций (ООН), где будет рассматриваться вопрос черноморского судоходства в условиях российской военной операции на Украине.

При этом Киришчи в комментарии изданию отметил, что Украине требуются гарантии безопасного экспорта сельхозкультур от других стран.

"Как Турция мы говорим Украине: "Вы можете вывезти эти продукты, Россия не нападет на вас, когда откроется коридор", - цитирует министра издание.

Киришчи также сообщил о переговорах с РФ об условиях создания возможного "зернового коридора". "Украина вывезет этот товар, потому что мир нуждается в этой торговле, говорим мы. Поэтому мы пытаемся быть мостом между двумя странами", - уточнил министр.

Он также заявил, что переговоры об условиях экспорта украинских зерновых продолжаются, и уже есть договоренность с Украиной о сокращении стоимости зерна в портах Украины для Турции на условиях поставки FOB (доставка товара до погрузки на борт судна).

"Они (Украина - ИФ) согласились дать нам на 25%-ную скидку по FOB. Однако у них есть дилемма, связанная с безопасным экспортом продукта. Они хотят, чтобы Турция была их арбитром. И Россия, и Украина доверяют нам одним", - утверждает Киришчи.

По его данным, встреча 8 июня в Стамбуле станет "ознакомительными переговорами" в вопросе возобновления экспорта зерновых из Украины.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ни он, ни министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не приглашены на встречу 8 июня.

Как сообщалось, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар 7 июня заявил о достижении определенного прогресса в переговорах между Украиной, РФ и ООН в вопросе возобновления экспорта украинского зерна. По его словам, у участвующих в переговорах сторон наблюдается политическая воля к решению вопроса.

В свою очередь агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, РФ и Турция добились предварительного соглашения, которое должно обеспечить безопасное возобновление поставок украинского зерна через порт Одессы.

"Турция и Россия достигли предварительного соглашения с целью восстановить поставки украинской сельскохозяйственной продукции через ключевой черноморский порт, однако Киев по-прежнему настроен скептически в отношении предложенной сделки, заявляют лица, знакомые с этими обсуждениями", - отмечало агентство.

По данным источников, реализация российско-турецкого плана - под эгидой ООН - позволит убрать мины из прибрежных вод в районе Одессы и гарантировать безопасную отправку судов с зерном из Черного в Средиземное море. В частности, Турция предложила помощь в разминировании морской акватории и сопровождении судов с экспортируемым зерном.

В Анкаре также надеются, что одобрение этого плана со стороны ООН позволит гарантировать безопасность при его реализации. При этом турецкие власти планируют создать в Стамбуле центр, который будет координировать отправку судов с зерном и следить за выполнением этой миссии.