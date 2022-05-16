Рябков заявил, что СВПД не принят по политическим причинам

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Текст документа о Совместном всеобъемлющем планом действий (СВПД) по Ирану почти готов к принятию, его можно доработать за несколько дней, но остаются политические проблемы, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Его попросили прокомментировать заявление постпреда США при ООН о том, что СВПД может не быть восстановлен.

"Все, что требуется с точки зрения дошлифования самого документа, может быть сделано буквально в течение нескольких дней, - отметил чиновник. - Остающиеся проблемы - политические, они не связаны с доработкой текста".

Принятый в 2015 году СВДП предусматривал ограничение Тегераном своей ядерной программы в обмен на отмену международных и односторонних санкций. Договор подписали Иран и "шестерка" посредников - пять постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и вернул санкции против Ирана. Тегеран начал отказываться от условий сделки. При президенте Джо Байдене США выразили готовность восстановить действие СВПД, переговоры об этом идут в Вене с апреля 2021 года. В марте дискуссию приостановили, в основном из-за требований Ирана к США убрать из списка террористических организаций иранский Корпус Стражей Исламской революции (КСИР).