Украина выразила желание приобрести у Израиля систему ПВО "Железный купол"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Киев хочет приобрести израильскую систему ПВО "Железный купол", сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука.

"Нам нужна помощь Израиля (...). Нам нужна военно-техническая поддержка, нам нужен "Железный купол"", - отметил он.

По его словам, Украина желает приобрести израильскую систему ПВО.

"Нам не нужно пожертвование, мы хотим его купить", - заявил посол.

Между тем, источники издания отметили, что Израиль вряд ли продаст "Железный купол" Украине или какому-либо другому государству из-за подписанных с США правил, касающихся экспорта оборонной продукции, а также международных обязательств по контролю над экспортным рынком оборонной продукции страны.

Система ПРО "Железный купол", разработанная при финансировании США, используется для перехвата ракет, периодически выпускаемых по Израилю с палестинских территорий.