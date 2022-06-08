Отдых в Абхазии может подорожать на 20-30% из-за санкций против России

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В нынешнем туристическом сезоне отдых в Абхазии может подорожать в пределах 20-30% из-за санкций, которые Запад ввел против России, заявил в администрации президента республики министр туризма региона Теймураз Хишба.

Он сослался на оценки туроператоров, которые проанализировали последствия для Абхазии от антироссийских санкций.

По его словам, цены больше всего повысились в топовых объектах размещения.

В 2021 году был побит 30-летний рекорд посещаемости Абхазии туристами. По данным министерства туризма республики, на местных курортах отдохнули более 1,5 млн человек.